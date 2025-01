La société MG a levé le voile, ce jeudi 9 janvier 2025, sur la nouvelle version de son célèbre modèle “MG 5”, qui vient enrichir la gamme MG en Tunisie.

Des caractéristiques variées et modernes

La nouvelle “MG 5” se décline en quatre versions :

Confort

Confort Plus

Luxe

Luxe Plus

Elle est également proposée en quatre couleurs (noir, rouge, blanc et gris) et en deux types de transmission : boîte automatique et boîte manuelle.

Un design attractif et des dimensions généreuses

Conçue pour les amateurs de voitures à la recherche de qualité, de valeur et de prix abordables, la “MG 5” séduit par son design moderne et ses dimensions généreuses :

Longueur : 4 607 mm

Largeur : 1 818 mm

Hauteur : 1 489 mm

Ces caractéristiques en font une voiture familiale idéale avec un habitacle spacieux et confortable. Son style extérieur est marqué par une grande calandre avant et des phares LED fins, renforçant son allure contemporaine.

Performances et équipements techniques

La “MG 5” est équipée d’un moteur à essence 1.5L, économique et performant, développant une puissance de 6 chevaux. Elle affiche une consommation moyenne de 5,8 L/100 km, offrant ainsi un excellent compromis entre puissance et économie.

Côté sécurité, elle est dotée :

D’airbags frontaux et latéraux

D’un système de freinage ABS

D’un système de stabilité électronique (ESP)

Les versions les plus haut de gamme incluent une caméra 360° pour faciliter le stationnement et améliorer la sécurité.

Avec un volume de coffre de 406 litres, la “MG 5” est parfaitement adaptée aux besoins familiaux et aux voyages.

Technologie et connectivité

La voiture embarque des équipements technologiques modernes :

Un écran numérique de 12,3 pouces pour les compteurs

Un écran tactile central de 10,25 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto

Ces fonctionnalités améliorent l’expérience de conduite tout en répondant aux attentes technologiques des conducteurs.

Prix et disponibilité en Tunisie

La “MG 5” sera disponible sur le marché tunisien à partir du 17 janvier 2025. Les prix varient selon les versions :

MG5 Confort : 63 950 TND

MG5 Confort Plus : 68 950 TND

MG5 Luxe : 70 950 TND

MG5 Luxe Plus : 73 950 TND

MG s’impose ainsi comme l’un des fabricants automobiles les plus populaires en Tunisie, grâce à une offre alliant design, technologie et prix compétitifs.