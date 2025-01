La Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) abritera, ce vendredi 10 janvier, le lancement de la troisième session de “Ouï-lire”, projet dédié aux livres-audio.

Organisé en collaboration entre la BNT et la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA), cet évènement aura lieu au cours d’une cérémonie officielle, à partir de 15h, à la salle des conférences Tahar Haddad.

Lancé en 2021 à l’initiative de la fondation FABA et en collaboration avec la BNT, le projet “Ouï-lire” consiste en la création d’un studio audio au sein du local de la Bibliothèque nationale. Son équipement permet de produire des copies sonores d’un ensemble d’ouvrages”, peut-on lire sur le site de la BNT.

« Ces livres sonores s’adressent, prioritairement, aux malvoyants et non-voyants, ainsi qu’aux personnes handicapées ou malades qui ont des difficultés particulières à lire les livres en version papier, mais aussi à tous les citoyens désireux d’écouter des livres lus », indique la BNT.

“Ouï-lire” est un voyage enchanteur, un chemin où les mots prennent leur envol. Il nous donne le pouvoir de voir le monde différemment, illumine notre esprit et enrichit nos pensées, peut-on lire sur le site de la Fondation.

Les deux institutions œuvrent à promouvoir la lecture et l’accès au livre et à la lecture, notamment pour les malvoyants et les personnes à besoins spécifiques. Elles produisent des livres-audio, en arabe et en français, pour des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques tunisiennes. Ce projet implique des artistes de théâtre, professionnels et amateurs, qui sont initiés aux techniques de voix de narration et de voix-off.

Un projet similaire existe également au Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique (TICDCE) à travers la bibliothèque numérique, ekotbia, qui propose des publications numériques, dans différents formats, en accès libre.

A travers ces projets, les publications littéraires et culturelles sont de plus en plus orientées vers le support ebook qui se décline en plusieurs formats numériques adaptés aux besoins des lecteurs.