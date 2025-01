Les membres du Comité supérieur du ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle ont souligné au cours d’une réunion tenue mardi, la nécessité de procéder à une réforme radicale du système national de formation professionnelle et de réajuster davantage les programmes et les mécanismes d’aide à l’emploi, afin d’améliorer l’employabilité et de stimuler l’entrepreneuriat.

Au cours de cette réunion, qui a été consacrée au suivi et à l’évaluation des performances du ministère et de ses structures, les membres du Comité ont mis l’accent sur l’importance de développer des mécanismes de gestion, de management et de gouvernance. Ils ont convenu aussi de formuler un contrat d’objectifs unifié clair et précis couvrant les domaines de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’initiative privée dans le cadre d’une vision de réforme renouvelée.

À cette occasion, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a rappelé que l’étape actuelle exige la nécessité d’établir des approches de travail nouvelles et audacieuses, appelant à l’importance de faire preuve de vigilance, de prospection, de proposer des réformes et de valoriser les acquis, selon des approches diverses d’édification.

Il a affirmé qu’il n’était plus possible d’adopter des mécanismes et des programmes de travail inefficaces et inaptes à réduire le taux de chômage et à répondre aux besoins du marché du travail.

Le ministre a ajouté que le secteur de la formation professionnelle nécessite des réformes radicales dans le sens de la modernisation et du développement pour qu’il soit en phase avec les exigences du marché de l’emploi.