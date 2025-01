Dans le cadre du Projet d’Appui à la Recherche et l’Enseignement Supérieur dans le Secteur de l’Environnement « ARESSE », projet mis en œuvre par l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique et financé par l’Union européenne à travers le volet recherche verte de son Programme «Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie, L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) organise une journée d’information sur le dispositif MOBIDOC Green.

Après sa création en 2012 en Tunisie, cette nouvelle session du dispositif MOBIDOC cible les post-doctorants (candidats titulaires d’une thèse de doctorat), toutes spécialités confondues, mobilisés au profit d’un organisme bénéficiaire (du type municipalité, entreprise, ou autre type d’institution), pour y réaliser des travaux de recherche collaborative ou d’autres activités dans le secteur de l’environnement.

Un impact positif sur l’emploi et l’environnement

« Avec MOBIDOC Green, nous voulons appuyer les municipalités tunisiennes en matière d’environnement et développer les recherches partenariales traitant des besoins spécifiques de l’environnement productif et sociétal » a déclaré M. Chedly Abdelly, Directeur général de l’ANPR et Coordinateur national du projet ARESSE. « MOBIDOC permettra aux jeunes chercheurs d’avoir une bi-culturalité scientifique et professionnelle, ce qui augmentera leurs possibilités d’emploi grâce au renforcement de l’attractivité de leurs profils sur le marché du travail ainsi qu’à la stimulation de leur esprit entrepreneurial » a-t-il précisé.

MOBIDOC mettra la Recherche et développement industrielle à disposition des entreprises tunisiennes en quête de compétitivité et de renforcement de ses capacités stratégiques. « Il sera possible de soutenir des partenariats entre des entreprises et des structures d’excellence telles que les technopoles et les centres de recherches. Les structures de recherches et les acteurs socioéconomiques dans les régions défavorisées pourront certainement en bénéficier, notamment en soutenant des projets alignés aux priorités nationales en matière de protection de l’environnement et de transition écologique » a soutenu M. Abdelly.

L’Organisme Bénéficiaire, le Docteur et l’ANPR seront liés par une convention de collaboration couvrant la période du projet MOBIDOC Green, soit 24 mois au maximum. Pendant cette période, le candidat devra mener un projet de recherche collaborative en rapport avec l’un des six thèmes prioritaires suivants : La lutte contre le changement climatique ; l’économie circulaire, la gestion et la valorisation des déchets ; les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ; la préservation de la biodiversité ; la gestion durable des ressources naturelles (eau, sols, forêts…) ; et l’urbanisation et les villes durables.

Pour une meilleure explication des objectifs, des procédures et notamment les modalités de participation à l’appel MOBIDOC Green, une journée d’information sera organisée par l’ANPR et ce le 10 Janvier 2025 au Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales, CERES, à Cité Khadhra.

Toutes les précisions relatives aux modalités de soumission, aux conditions d’éligibilité, aux critères de sélection des projets et au calendrier de mise en œuvre peuvent être consultées à l’adresse internet suivante : https://www.anpr.tn/projet-aresse-appel-a-propositions-mobidoc-green-post-doc-2024/