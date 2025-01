Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté, mercredi, le livre blanc sur « La formation des ingénieurs en Tunisie à l’horizon 2030 » et ce, lors d’une cérémonie organisée à la Cité des Sciences à Tunis.

En effet, ce livre blanc comprend une évaluation exhaustive du système de formation des ingénieurs. Cette évaluation a démarré en 2022 et a conduit à l’élaboration d’une vision stratégique claire en sept axes stratégiques majeurs. Ces axes, en l’occurrence, ont abouti à la formation de sept orientations stratégiques. Celles-ci se déclinent en 21 domaines stratégiques et 80 actions stratégiques, selon le Chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Ben Cheikh Larbi.

“L’idée a été initiée à partir d’une étude du système de formation des ingénieurs en Tunisie au cours des dix dernières années et qui a révélé une augmentation « énorme » du nombre d’établissements d’enseignement supérieur atteignant les 85 institutions dont 25 actives dans le secteur privé”, a déclaré Ben Cheikh Larbi à l’Agence TAP.

Il a ajouté qu’un comité de réflexion stratégique sur la formation des ingénieurs a été créé en 2022 afin de mettre en place un système équilibré à l’horizon 2030, précisant que ce comité a préparé des études sur l’emploi des diplômés des instituts de formation des ingénieurs, a élaboré une carte du système en Tunisie et a identifié les priorités du secteur afin d’élaborer le livre blanc.

Il importe de spécifier que les 7 orientations stratégiques sont une restructuration globale du système de formation d’ingénieurs. Leurs buts sont donc d’œuvrer pour la réussite de chaque étudiant, mobiliser les ressources pour promouvoir l’innovation et la formation d’ingénieurs au service de la société, soutenir l’intégration avec les grandes transformations, miser sur la performance et la qualité dans la gestion des systèmes de formation d’ingénieurs, assurer un renouvellement pédagogique continu, renforcer la dimension internationale dans la formation d’ingénieurs, et soutenir les grands domaines de la formation d’ingénieurs, selon Ben Cheikh Larbi.