L’évènement en matière d’écosystème technologique en Afrique du Nord a été crée, le 31 décembre 2024 à Alger. Et pour cause. Les algériens viennent d’inaugurer une usine de conception de puces électroniques. La première puce sera fabriquée au mois de mars 2025.

Il s’agit d’une importante avancée sur la voie de la maîtrise des technologies de pointe des semi conducteurs.

L’industrie des semi-conducteurs étant un secteur industriel qui regroupe les activités de conception, de fabrication et de commercialisation des semi-conducteurs. Ces activités participent de manière fondamentale à la production de biens et de services des technologies de l’information et de la communication dans la mesure où elles fournissent le composant de base de ces technologies : le circuit intégré. A titre indicatif, ce composant est au cœur des serveurs informatiques, des routeurs de réseaux de transport de données et des terminaux téléphoniques.

Officiellement, la nouvelle usine permettra à l’Algérie de contrôler la conception et la fabrication des échips début avril 2025. Cette infrastructure intégrera des technologies de pointe permettant la conception de puces en 65 nanomètres.

La presse algérienne nous apprend que cette usine relève du Centre de développement des technologies avancées (CDTA). Le Centre cumule plus de 40 ans d’expérience dans divers domaines technologiques, notamment la robotique, l’ingénierie des systèmes et le multimédia, et la microélectronique et l’optique.

La même source ajoute que le CDTA a programmé le processus de conception de 13 puces nanométriques, porteur de la technologie des cartes biométriques en 2025. La direction économique et commerciale du centre devrait créer 1000 emplois auprès des diplômés des établissements universitaires en 2027.

Et pour ne rien oublier, dans le sillage de cette nouvelle réalisation, le CDTA prévoit la mise en place d’un incubateur dédié à l’émergence de 25 start-up spécialisées dans les technologies avancées. Au nombre des innovations programmées, figurent des solutions de détection d’incendie et des systèmes de surveillance des zones de boue dans les barrages (vase)….

ABS