Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad a présidé lundi la réunion périodique du Comité de pilotage du projet du statut d’auto-entrepreneur, dont l’ordre du jour était axé autour de la présentation et la discussion du plan de communication du système.

Après avoir examiné les différentes composantes du plan de communication, le ministre a recommandé de consacrer le concept de proximité à travers une communication directe avec les personnes concernées par ce système, et d’accélérer la définition d’un calendrier précis et continu pour la mise en œuvre du plan, tout en veillant à l’implication de toutes les personnes concernées par les affaires économiques et sociales aux niveaux central, régional et local, selon un communiqué publié mardi par le ministère.

Il a souligné que la mise en place du système d’auto-entrepreneur est un projet national par excellence et est le résultat d’une approche participative continue avec tous les ministères et structures intervenants dans les différentes étapes de mise en œuvre, y compris le plan médiatique et de communication pour faire connaître davantage ce nouveau système.

Les membres du comité de pilotage du projet, du ministère, de la présidence du gouvernement, de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, de la Caisse nationale de sécurité sociale, du Registre national des entreprises et de la Caisse nationale d’assurance maladie, ont participé à la réunion.