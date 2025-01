La deuxième réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (RSI, 2005), tenue récemment, a mis en lumière une recrudescence préoccupante de la mpox (anciennement variole du singe) en 2024. Les experts constatent une augmentation des cas, marquée par une propagation géographique accrue, particulièrement liée au clade Ib du virus.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé que la situation reste une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Les discussions ont insisté sur la nécessité d’un engagement politique renforcé et d’une collaboration étroite entre les pays et les partenaires pour contenir cette crise.

Des représentants des pays les plus touchés, comme le Burundi, la RDC, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, ont partagé leurs expériences. La Région africaine reste l’épicentre, avec des cas de transmission intrafamiliale, notamment chez les enfants. L’OMS, avec l’appui des CDC Afrique, intensifie ses efforts pour améliorer la surveillance, renforcer les capacités locales et garantir l’accès aux vaccins et traitements.

Parmi les défis abordés, les experts ont souligné les priorités sanitaires concurrentes, les lacunes en matière de vaccination et la nécessité d’un partage d’informations transparent. En dépit de ces obstacles, la coopération entre les acteurs internationaux est jugée essentielle pour limiter la propagation de la maladie et protéger les populations vulnérables.

Le Comité a révisé ses recommandations pour améliorer la coordination mondiale et promouvoir une vaccination ciblée. Alors que le monde fait face à des crises sanitaires multiples, la mpox rappelle l’importance d’une préparation collective et d’une action concertée.