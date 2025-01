“Eyes of Languages” (Uyūn al-Alsun) est un nouveau magazine trimestriel dédié à la traduction de et vers l’Arabe qui sera publié par l’Institut de Traduction de Tunis (ITRAT) relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Dans une déclaration exclusive à l’agence TAP, le Directeur général Tawfiq Grira a annoncé que « le premier numéro de la saison, hiver 2025, de ce magazine, Uyūn al-Alsun, sera bientôt disponible dans la Bibliothèque de l’ITRAT dont l’inauguration est prévue le mardi 21 janvier 2025. »

L’agence TAP a reçu une copie numérique du Magazine “Eyes of Languages” qui paraîtra dans une édition de 196 pages, composée d’une sélection d’extraits de textes couvrant six domaines principaux : la linguistique, la littérature, la philosophie, l’histoire, les arts et les lettres et discussions.

Le magazine sera publié dans les différentes langues traduites par les publications de l’Institut de traduction de Tunis dont l’Arabe, l’Anglais, le Français, l’Italien, l’Allemand et l’Espagnol. La traduction devra être élargies vers d’autres langues universelles tels que le Chinois et le Russe qui seront inclus dans une prochaine étape.

“Eyes of languages” est un Magazine spécialisée dans la traduction de et vers l’arabe, dont le contenu se compose principalement d’extraits de livres ou d’encyclopédies traduits par l’Institut dont dont certains ont été déjà publiés et d’autres en cours de publication. Le contenu est accompagné par la version initiale du texte traduit dans sa langue originale.

A cet égard, l’Institut souligne que le magazine adopte une politique qui consiste en le respect du droit de traduction pour les textes publiés dont l’Institut a obtenu les droits de traduction.

Habituellement, les publications sont réalisées dans le cadre de contrats signés entre l’Institut et les traducteurs qui sont généralement des auteurs universitaires. Les droits d’auteurs des livres traduits sont détenus par l’Institut qui a le droit à l’exploitation totale de l’ouvrage, sa publication et sa distribution.

Créé en 2006, l’Institut de traduction de Tunis, anciennement Centre national de traduction, a son siège au pôle des lettres et du livre, à la Cité de la culture. Il publie des œuvres traduites, d’auteurs tunisiens et étrangers, principalement vers l’arabe, et appartenant à différentes branches du savoir (histoire, philosophie, sciences humaines…. ).

Les extraits du premier numéro du Magazine ont été révisés, relus et traduits par un une équipe de rédaction qui constitue un comité scientifique consultatif. Le Professeur Tawfiq Grira, président et directeur de rédaction du magazine, est entouré par une équipe de dix Professeurs dont deux femmes, Aida Sadiq et Farah Zaeem, avec Fathi Al Miskini, Hisham Al-Masoudi, Mohamed Al Khadhi, Ridha Mami, Fathi Nagah, Khaled Al Haj Ahmed, Rashed Khalia et Wanas Al Hifyan.

Le comité de rédaction sélectionne les articles et en discute le contenu avant toute publication et valide, également, les nouveaux contenus, en particulier les extraits qui n’appartiennent pas aux publications précédentes de l’Institut, peut-on lire dans l’introduction du Magazine.

Le contenu est organisé en catégories en fonction des domaines d’expertise auxquels l’Institut de Traduction de Tunis est impliqué. Ces domaines d’études sont la culture tunisienne et internationale, ainsi que les sciences humaines et sociales. D’autres domaines devraient être inclus dans les prochains numéros.

Le directeur de la rédaction du Magazine s’attarde sur les différentes disciplines contenues dans ce premier numéro : “la Linguistique” qui s’impose comme le pionnier des sciences humaines, “la Littérature”, en particulier la Littérature tunisienne qui a embrassé plusieurs langues pour établir des ponts et s’engager avec une variété de cultures, “la philosophie” qui est la mère des sciences dans l’anuité et domaine d’exploration intellectuelle dans la pensée moderne.

D’après l’éditoriel, le Magazine opte également pour l’Histoire qui comme Ibn Khaldoun, l’a parfaitement décrit, est principalement “un acte d’observation et d’analyse” et pour les Arts qui sont un nectar raffiné d’expériences culturelles. Enfin, ce nouveau né dans le secteur culturel et de l’édition offre, à travers “Lettres et Discussions”, une évasion dans l’héritage intellectuel d’éminents écrivains à travers leurs écrits et leurs travaux qui traduisent leurs pensées, leurs émotions et leurs perspectives sur le monde, la vie et l’art.

“Le magazine “Uyūn al-Alsun” joue sur le sens des yeux qui est un sens perceptif, nécessaire à la fois à la compréhension et à la réflexion interne, comme la source d’où proviennent les mots dans toute traduction, écrit le Professeur Grira dans l’éditorial de cette édition inaugurale. Dans ce cas, Grira qualifie « l’œil, d’outil de perception, à travers notre langue arabe, pour la traduction de et vers la langue de Sibawayh.

Eyes of Languages est “un magazine où l’arabe interagit avec d’autres langues. Ils se mélangent harmonieusement, sans aucune crainte de discorde ou de peur de domination. La traduction vers et depuis l’arabe a permis à la langue de s’engager avec des cultures proches et lointaines pendant plus de deux millénaires », peut-on encore lire dans l’éditorial.

Grira a salué le travail accompli par “le comité de rédaction composé des meilleurs professeurs des Universités tunisiennes qui sont tous sont connus pour être exceptionnels dans leurs domaines respectifs et dans l’art de la traduction.”

L’Institut de Traduction de Tunis sollicite l’avis des traducteurs et professionnels dans des sujets connexes pour partager leurs idées, afin d’améliorer le contenu du prochain numéro de ce Magazine. Les commentaires sont à envoyer à l’adresse électronique suivante: revueitrat@gmail.com

Le magazine “Eyes of Languages” cible “un public assez large qui s’intéresse à la simplification des humanités et à l’exploration de la culture tunisienne et arabe en général, ainsi que d’autres cultures, par la traduction”.

L’Institut de Traduction de Tunis a pour objectif principal de promouvoir les cultures nationales, arabes et mondiales. Comme l’a bien souligné Grira dans l’éditorial, “la traduction permet au lecteur d’apprécier les similitudes entre l’écriture textuelle dans une seule langue et traduite dans une autre, de juxtaposer et de contraster deux styles différents..”.