Concours Iqraa 2025 : Ithra ouvre les candidatures pour les passionnés de lecture dans le monde arabe

Le Centre du roi Abdulaziz pour la connaissance et la culture (Dhahran, Arabie Saoudite), communément appelé “Ithra”, a lancé l’appel à candidatures pour la 10ème édition du concours “Iqraa” de lecture dans le monde arabe, dans le cadre de son programme “iRead”. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 février 2025.

L’édition 2025 débutera par les présélections, prévues du 16 février au 5 mars 2025, où un jury évaluera les participations pour sélectionner les 500 meilleurs candidats. Les entretiens individuels, qui se dérouleront du 27 avril au 10 mai 2025, permettront aux différents jurys de choisir les 50 meilleurs participants pour le Forum “Iqraa”.

La troisième phase, qui se tiendra du 19 juillet au 10 août 2025, réunira les meilleurs lecteurs du monde arabe avec au programme des conférences, des ateliers et des discussions animées par une pléiade d’écrivains, de penseurs et d’hommes de lettres. Les participants seront répartis en deux groupes : vingt pour les élèves du primaire et du collège, et trente pour les lycéens et universitaires. Dix participants seront qualifiés pour concourir au titre de “Lecteur de l’année” et huit pour celui de “Orateur de l’année”.

La phase finale aura lieu les 5 et 6 décembre 2025, rassemblant lecteurs, écrivains et penseurs du monde arabe. Le programme prévoit des tables rondes et des séances de dédicaces. Les gagnants de toutes les catégories seront annoncés lors de la cérémonie de clôture.

Lancé en 2013, ce concours annuel visant à encourager la lecture et la créativité littéraire, est destiné aux élèves du primaire et secondaire ainsi qu’aux lycéens et étudiants dans les pays arabes.