Une nouvelle fourchette des honoraires médicaux dans le secteur privé est entrée en application à compter du 1er janvier en cours.

Publiée sur le site officiel du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), cette nouvelle fourchette prévoit une augmentation des honoraires selon les actes médicaux.

– Médecin généraliste, les honoraires varieront entre 40 et 55 dinars.

– Médecin spécialiste coûtera entre 55 et 80 dinars

– Médecin neurologue ou un psychiatre entre 60 et 85 dinars

– Les consultations nocturnes ou pendant les jours fériés coûteront le double.

– Les services d’hémodialyse (KH) coûteront désormais entre 35 et 50 dinars.

– L’accouchement simple variera entre 550 et 850 dinars et l’accouchement gémellaire entre 650 et 950 dinars.

– Le forfait de lithotripsie extra corporelle y compris l’acte de repérage quel que soit le nombre de séances coûtera entre 600 et 800 dinars.

Le CNOM souligne que tout abus dans la fixation des honoraires établis constitue une faute professionnelle grave.

A noter que les honoraires médicaux n’ont pas été modifiés depuis 2019 alors qu’ils doivent être révisés tous les trois ans, selon le secrétaire général du CNOM, Nizar Adhari.