Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) -Palais Ennejma Ezzahra- organise, dans le cadre du deuxième rendez-vous de son nouveau salon culturel à vocation artistique, “Majales Ennejma Ezzahra”, une matinée musicale, le vendredi 10 janvier 2025 (10H00), consacrée au stambali.

Animée par le trio “Ganadima Stambali”, gardien des secrets du stambali, la manifestation propose un voyage musical entre mystique et mémoire, explorant une tradition en voie de disparition qui tente de reprendre vie en réintégrant le gougaï, un violon monocorde d’origine africaine.

Porté par trois artistes, ce projet est présenté comme un lien vivant entre passé et avenir, avec l’ambition de faire résonner cette musique à nouveau à travers le monde.

Enraciné dans la tradition spirituelle du stambali, le trio est composé de Salah Ouergli, dernier maître vivant de ce ce savoir à la fois musical, culturel et spirituel, Khaled Haddad, gardien d’un héritage familial profond et Mehdi Belhassen, musicien et chercheur, porteur du gougaï, le seul instrument à archet de la famille des vièles utilisé dans la musique stambali, une tradition musicale et rituelle tunisienne d’origine africaine, mêlant musique, danse et pratiques spirituelles caractérisé par l’utilisation d’instruments tels que le “gombri”, (instrument à trois cordes), considéré l’instrument roi du stambali, celui qui touche les profondeurs de l’âme jusqu’à la transe d’où la spécificité de cet art festif autant que médiatif.