Le temps s’annonce partiellement nuageux sur l’ensemble de la Tunisie, ce lundi 6 janvier, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Une intensification progressive de la couverture nuageuse est attendue en fin de nuit, notamment sur les régions ouest du nord du pays.

Le vent soufflera avec une intensité variable : relativement fort à fort près des côtes Est, et modéré à relativement fort sur le reste du territoire. Les navigateurs devront être vigilants, car l’état de la mer variera également : très agitée à agitée le long des côtes Est, et moutonneuse tendant à devenir agitée plus au Nord.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés Celsius sur la majeure partie du pays, avec une exception pour les hauteurs ouest où les températures avoisineront les 14 degrés Celsius.