Le satellite Thuraya 4 offrira une capacité accrue, des vitesses plus élevées et une couverture élargie à travers l’Afrique, l’Europe, l’Asie centrale et le Moyen-Orient.

Le lancement de ce sixième satellite géostationnaire est une étape clé dans les plans de Space42 pour introduire 15 nouveaux produits.

Abu Dhabi, Émirats arabes unis, et Cap Canaveral, Floride, 6 janvier 2025 – Space42 (cotée à l’ADX : SPACE42), entreprise émiratie spécialisée en technologies spatiales et intelligence artificielle, opérant à l’échelle mondiale, a lancé avec succès son satellite de communication Thuraya 4 (T4) en orbite. Cet événement marque une avancée majeure pour Space42 en tant que fournisseur de données géospatiales de pointe, de plateformes et services d’analyse basés sur l’IA, de réseaux non terrestres (NTN) et de solutions de connectivité sécurisée.

Le satellite a été lancé par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral, en Floride, à 20h26 (heure de l’Est). Après sa mise en orbite, Thuraya 4 a activé ses propulseurs électriques pour rejoindre progressivement son orbite opérationnelle géostationnaire à 44° Est, à environ 36 000 kilomètres au-dessus de la Terre.

Thuraya 4 : une nouvelle génération de communications mobiles

Avec ses technologies avancées, Thuraya 4 améliore considérablement les capacités de Space42. Ce satellite de grande taille pour services mobiles (MSS) appuie les ambitions de l’entreprise, qui prévoit de lancer 15 nouveaux produits pour répondre à la demande croissante dans divers secteurs, tels que la défense, le gouvernement et les entreprises.

Réactions des dirigeants

Mansour Al Mansouri , président du conseil de Space42 :

« Le lancement réussi de Thuraya 4 démontre notre engagement à repousser les limites de l’innovation et à renforcer la position des Émirats dans l’industrie spatiale mondiale. Cet accomplissement soutient également la stratégie nationale spatiale 2030. »

, président du conseil de Space42 : « Le lancement réussi de Thuraya 4 démontre notre engagement à repousser les limites de l’innovation et à renforcer la position des Émirats dans l’industrie spatiale mondiale. Cet accomplissement soutient également la stratégie nationale spatiale 2030. » Michel Karim Sabbagh , PDG de Space42 :

« Ce lancement marque une étape majeure pour Space42. Thuraya 4 jette les bases de solutions de communications mobiles satellitaires de nouvelle génération, ouvrant de nouvelles opportunités pour nos clients et partenaires. »

, PDG de Space42 : « Ce lancement marque une étape majeure pour Space42. Thuraya 4 jette les bases de solutions de communications mobiles satellitaires de nouvelle génération, ouvrant de nouvelles opportunités pour nos clients et partenaires. » Ali Al Hashemi, directeur général de Yahsat Space42 :

« Ce succès reflète notre héritage d’innovation et notre quête pour devenir un leader mondial des réseaux non terrestres et de l’Internet des objets. »

Contributions d’Airbus

Selon Alain Fauré, directeur des systèmes spatiaux d’Airbus :

« Grâce à notre plateforme Eurostar Neo 100 % électrique, Thuraya 4 renforce la flotte de satellites de Space42 et souligne notre partenariat de plus de 10 ans. »

Caractéristiques de Thuraya 4

Conçu sur la plateforme Eurostar Neo d’Airbus, le satellite est équipé d’une antenne de 12 mètres fonctionnant en bande L et d’une charge utile avancée permettant une flexibilité sans précédent dans la répartition dynamique de puissance sur plusieurs faisceaux.

Ce lancement s’inscrit dans l’engagement des Émirats arabes unis à développer le secteur spatial conformément à leur stratégie nationale 2030.

Clause de non-responsabilité : Le communiqué contient des déclarations prospectives soumises à des risques et incertitudes. Ces informations, valables à la date du communiqué, ne constituent pas une incitation à investir.