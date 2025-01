La 14ᵉ journée de la Ligue 1 professionnelle de football tunisien a offert des matchs disputés, notamment un clasico palpitant entre l’Étoile Sportive du Sahel et le Club Africain. Malgré une belle entame des locaux, le match s’est soldé par un nul spectaculaire (2-2), grâce à un but de dernière minute signé Hamdi Laabidi (93ᵉ). Ce résultat permet au Club Africain de rester en course pour le titre (3ᵉ, 29 points), tandis que l’Étoile peine à s’imposer (6ᵉ, 22 points).

Dans le sud, l’Avenir Sportif de Gabès et l’EGS Gafsa ont partagé les points dans un derby sans éclat (0-0), reflétant leurs difficultés respectives cette saison. À Ben Guerdane, l’US Ben Guerdane et la JS Omrane se sont neutralisées (1-1), dans un duel marqué par les buts de Nassim Sioud et Ahmed Hadhri.

Samedi, le Stade Tunisien a dominé l’US Tataouine (3-1) grâce à un doublé de Youssouf Oumarou, confortant sa position en tête (2ᵉ, 30 points). L’US Monastir, leader avec le même nombre de points, a été tenu en échec à Métlaoui (0-0), tandis que l’ES Zarzis a battu l’AS Soliman (1-0).

Les dernières rencontres de cette journée opposeront le CA Bizertin au CS Sfaxien (22 janvier) et l’Espérance Sportive de Tunis à l’Olympique de Béja (23 janvier), des matchs cruciaux pour le haut du tableau.