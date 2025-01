Le Stade Tunisien s’est offert une victoire éclatante face à l’US Tataouine (3-1) lors de la 14e journée de Ligue 1, disputée samedi 4 janvier. Portés par un doublé de leur attaquant nigérien Youssouf Oumarou (71’ et 78’) et un but de Bilel Mejri (90+3’), les Stadistes reviennent à hauteur de l’US Monastir au sommet du classement avec 30 points.

Dans l’autre rencontre phare, l’US Monastir n’a pu faire mieux qu’un nul vierge face à l’ES Métlaoui. Les hommes de L’US Monastir ratent ainsi l’opportunité de creuser l’écart en tête et restent sous la menace du Club Africain, 3e avec 28 points, qui affrontera l’Étoile du Sahel ce dimanche dans un clasico très attendu.

De son côté, l’ES Zarzis a confirmé sa belle forme avec une victoire 1-0 contre l’AS Soliman grâce à Youssef Snena (67’). Cette performance permet à Zarzis de se hisser au même niveau que le Club Africain, tandis que Soliman stagne à la 13e place avec 12 points.

Classement provisoire :