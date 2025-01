Le directeur général de l’Office de l’élevage et des pâturages (OEP), Ezzeddine Chalghaf a souligné que l’huile d’olive tunisienne compte parmi les huiles de haute qualité répondant à plus de 80% des normes de qualité requises, surtout en ce qui concerne l’huile vierge et extra vierge, représentant ainsi un critère essentiel pour le marché international.

Le responsable a assuré dans une interview réalisée dans le studio TV de l’agence TAP que l’huile d’olive tunisienne respecte les normes de qualité, ce qui a permis aux huiles tunisiennes de rafler des prix et d’atteindre les premiers rangs dans les concours internationaux de l’huile d’olive, organisés dans plusieurs pays.

En réponse à la question liée à l’impact des nouveaux plants importés sur les oliveraies tunisiennes, Chalghaf a précisé que la contribution des plants importés demeure faible, quant à l’ensemble de la production nationale d’olive en Tunisie.