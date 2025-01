Les perspectives visant à promouvoir et à développer les relations tuniso-chinoises ont été au centre d’une réunion, vendredi, au siège du département des Affaires étrangères, entre le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed et l’Ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li.

Selon un communiqué du département, les deux parties ont saisi l’occasion pour discuter du suivi des projets de développement dans les domaines de la santé, du transport et de l’infrastructure.

Ils ont, à ce titre, souligné leur volonté commune d’œuvrer en vue de renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux pays.

La réunion a, aussi, offert l’opportunité de faire le suivi des résultats de la visite d’Etat du Président de la République, Kaïs Saïed, en Chine fin mai 2024, et de passer en revue les réunions bilatérales tenues par le chef du gouvernement, Kamel Maddouri avec de hauts responsables chinois lors de sa participation au Forum sur la coopération sino-africaine début septembre dernier.

Les deux responsables ont, également, évoqué nombre de questions internationales d’intérêt commun, dont notamment, la question palestinienne, mettant l’accent sur l’importance de la coopération multilatérale à cet effet.