Le concours tunisien qui récompense les meilleures huiles d’olive extra vierges du monde entier “International Olive Oil Competions (IOOC), dit “Carhage IOOC”, vient d’entrer, dès sa première édition, dans le prestigieux “EVOO World Ranking”, un classement mondial créé pour promouvoir auprès des consommateurs, les huiles d’olive extra vierges et les produits aromatisés à base de cette huile, les plus primés au monde.

La première édition du concours qui célèbre “l’or liquide”, nom donné par Homère à l’huile d’olive extra vierge, a été organisée à Tunis, par “ITNC EXPO”, du 3 au 5 juillet 2024, en marge du Salon International des Industries Alimentaires pour l’Afrique (IFSA Africa).

“Cette reconnaissance marque une étape historique en devenant la première compétition en Afrique à figurer dans ce classement mondial de référence”, indique, vendredi, “CARTHAGE IOOC” et “IFSA Africa”, dans un communiqué conjoint.

Et d’ajouter “ce succès témoigne de l’excellence organisationnelle et de la qualité exceptionnelle des échantillons en compétition, tout en mettant en lumière le rôle stratégique de la Tunisie dans la valorisation de l’huile d’olive à l’échelle internationale”.

193 échantillons provenant de 17 pays ont été inscrits à la première édition du concours, reflétant un intérêt et une participation internationaux. Parmi eux, 159 médailles ont été attribuées, dont 35 Double Gold (Or double), 75 Gold (Or) et 49 Silver (Argent).

Un panel de 12 juges de renommée internationale, représentant des experts issus de divers pays (Tunisie, Algérie, Arabie Saoudite, Brésil, Espagne, Grèce, Maroc, Afrique du Sud, Turquie, Italie, Royaume-Uni, États-Unis…).

Le Carthage International Olive Oil Competition valorise, en effet, l’innovation, la qualité et le patrimoine dans le domaine de l’huile d’olive. La deuxième édition du concours “Carthage IOOC” sera organisée, du 9 au 11 juillet 2025.