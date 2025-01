L’année 2025 commence sur une note passionnée pour les Béliers. Jusqu’en avril, Vénus favorise les rencontres et les rapprochements dans les relations existantes. Si vous êtes en couple, c’est une période idéale pour raviver la flamme. Célibataires, une rencontre marquante pourrait bouleverser votre vision de l’amour dès le printemps. Attention toutefois à l’été, où des tensions pourraient apparaître : privilégiez le dialogue et la patience.

Carrière et finances

Avec Jupiter en Taureau jusqu’en mai, vous bénéficiez d’un coup de pouce pour vos finances et vos projets professionnels. Les opportunités sont nombreuses, mais elles nécessitent un effort constant et une organisation sans faille. De juin à septembre, Saturne mettra à l’épreuve votre capacité à gérer les imprévus : restez flexible. L’automne est propice à des gains financiers ou des promotions, notamment pour les Béliers qui travaillent dans des secteurs innovants.

Santé 🏃‍♀️

Une énergie débordante vous accompagne en 2025, surtout en début d’année. C’est le moment parfait pour commencer une activité physique ou poursuivre un objectif de bien-être. Veillez cependant à ne pas vous surmener entre juillet et septembre, où un ralentissement naturel pourrait se faire sentir. Accordez une attention particulière à votre sommeil et à votre équilibre mental durant cette période.

Relations sociales et personnelles 🌐

Mars, votre planète gouvernante, vous donne l’impulsion nécessaire pour renforcer vos amitiés et élargir votre réseau. Vous pourriez être sollicité pour des projets collaboratifs ou des engagements communautaires. Entre septembre et novembre, des conflits mineurs pourraient survenir avec certains proches : privilégiez l’écoute active.

Conseil de l’année 🗝️

2025 sera une année de croissance et de consolidation pour les Béliers, à condition de maintenir un équilibre entre ambition et repos. Apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et faites preuve de gratitude pour vos progrès.