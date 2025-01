L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) lancent, vendredi, un appel à candidatures pour la participation à une nouvelle cohorte du Pôle Agri-Accélérateur de Kébili.

Cette nouvelle cohorte du pôle cible les jeunes agri-entrepreneurs porteurs de projets existants, en vue de les accompagner dans leur accélération, dans les filières des dattes communes et des camélidés. Les candidats intéressés doivent déposer en ligne leurs candidatures au plus tard 15 Janvier 2025.

L’agri-accélérateur est une structure d’appui aux jeunes agri-entrepreneurs porteurs de TPE et PME installés dans des régions et filières ayant un besoin d’investissement et un potentiel en matière de développement économique rural durable avérés.

Sa visée est la mise à échelle des entreprises agricoles et agroalimentaires affiliées au programme grâce à une approche basée sur les Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires du Comité de sécurité alimentaire mondiale.