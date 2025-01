“La Fabrique des arts”, le forum culturel bimensuel de l’Alliance Française de Tunis (AFT), inaugure son premier rendez-vous de l’année 2025 le mercredi 8 janvier, de 18h00 à 20h00, par une rencontre avec Amira Hammami, artiste plasticienne et visuelle, auteure en littérature jeunesse et praticienne en art-thérapie.

A travers des œuvres comme “Explorations visuelles” , “L’arbre aux rêves”, ainsi que des écrits sur l’art-thérapie comme “L’art qui soigne”, l’autrice explore les liens profonds entre création, culture et bien-être.

Doctorante des Beaux-arts, fondatrice de Coin Tipi (atelier de développement des compétences douces des enfants et des jeunes à travers l’art, le jeu et la connexion à la nature) et formatrice en processus créatif, elle a publié également le livre “Joycoeur”, un ouvrage imaginé, créé et illustré par des enfants, sous sa direction artistique et pédagogique.