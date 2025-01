La 10ème édition des Journées Musicales de Carthage (JMC), prévue du 18 au 24 janvier 2025, a dévoilé un premier aperçu de sa programmation avec l’annonce d’un concert du groupe jordanien Autostrad, prévu le 21 janvier (21H00) au Théâtre de l’Opéra-Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis.

Fondé en 2007, Autostrad s’est distingué par son style musical éclectique, mêlant reggae, funk, rock, jazz, musique latine, raï.

Ce groupe indie chante principalement en dialecte jordanien et aborde des thématiques liées aux préoccupations de la jeunesse arabe en chantant l’amour, les rêves, l’évasion…

Avec des titres phares comme “nasini”, “istanna shwai” rahet ya khal”, “dawwar”, “beghyebak”, Autostrad ayant gagné en popularité en Jordanie et dans plusieurs pays arabes ainsi qu’en Europe et aux Etas Unis, est classé parmi les cinq meilleurs groupes de la région, touchant des publics variés avec une musique qui transcende les langues, les identités et les frontières.

La vente des billets débutera le 9 janvier 2025 sur le site officiel des JMC, informe le comité d’organisation du festival.