La 14e journée de la Ligue 1 tunisienne de football professionnel s’annonce riche en enjeux, avec plusieurs matchs importants. Le choc de cette journée opposera l’Étoile du Sahel au Club Africain.

L’Étoile, actuellement 6e avec 21 points, cherchera à renouer avec la victoire pour se rapprocher du haut du classement, après un match nul contre l’EGS Gafsa. Le Club Africain, quant à lui, occupe la 2e place avec 28 points et visera une deuxième victoire consécutive pour potentiellement reprendre la tête du championnat. L’Étoile part avec un avantage psychologique et jouera à domicile, mais la pression de la victoire est palpable.

L’US Monastir, leader avec 29 points, se déplacera à Metlaoui (9e, 17 points). L’équipe monastirienne tentera de conserver son invincibilité et d’enregistrer une quatrième victoire de suite, forte de sa solide défense. Cependant, Metlaoui, invaincu à domicile, cherchera à poursuivre sa série positive.

Le Stade Tunisien (3e, 27 points) espère un faux pas du leader et de son dauphin et une victoire contre l’US Tataouine (avant-dernier, 7 points) pour se rapprocher de la première place. Le Stade Tunisien est particulièrement performant à domicile, mais devra se méfier de Tataouine, malgré ses difficultés et sa faible défense.

L’ES Zarzis (4e, 25 points) recevra l’AS Soliman (13e, 12 points). Zarzis, après deux matchs nuls, cherchera à renouer avec la victoire, tandis que Soliman, revigoré par une victoire, tentera de s’éloigner de la zone de relégation.

Enfin, l’US Ben Guerdane (12e, 12 points) accueillera la JS Omrane (10e, 14 points) dans un match équilibré. Ben Guerdane tentera de mettre fin à une série de nuls, tandis qu’Omrane cherchera à consolider sa position en milieu de tableau. L’AS Gabès (11e, 13 points) affrontera l’EGS Gafsa (lanterne rouge, 5 points) dans un match où les deux équipes chercheront une victoire pour améliorer leur classement. Les engagements des clubs tunisiens en coupes africaines impacteront également le calendrier de cette journée.

Le programme :

Samedi 4 janvier

Au Bardo (14h00): Stade Tunisien – US Tataouine

A Métlaoui (14h00): ES Métlaoui – US Monastir

A Zarzis (14h00): ES Zarzis – AS Soliman

Dimanche 5 janvier

A Sousse (14h00): Etoile du Sahel – Club Africain

A Gabès (14h00): AS Gabès – EGS Gafsa

A Ben Guerdane (14h00): US Ben Guerdane – JS Omrane

Mercredi 22 janvier

A Bizerte (14h00): CA Bizertin – CS Sfaxien

Jeudi 23 janvier

A Radès (16h30): Espérance St – O Béja