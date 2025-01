Des nuages denses sur la plupart des régions, accompagnés de pluies éparses sur le centre, le sud et le nord-est sont attendus, jeudi soir. Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois abondantes sur les régions côtières de l’est, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures oscilleront entre 8°c et 13°c et atteindront 6°c dans les hauteurs de l’ouest. Le vent soufflera de secteur nord relativement fort près des côtes de l’est et localement le sud. Il sera modéré dans le reste des régions. La mer sera très agitée à agitée au niveau des côtes de l’Est et peu agitée, au nord.