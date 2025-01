Le groupe italien Benetton a annoncé une réorganisation majeure de sa chaîne de production en Tunisie, marquée par la fermeture de plusieurs usines et un recentrage sur la sous-traitance. Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale visant à réduire les coûts de production et à s’adapter aux nouvelles exigences du marché international.

Le directeur général de Benetton, Claudio Sforza, a confirmé que les activités de l’usine Sahline, située à Monastir, seront progressivement stoppées, tandis que les sites de production de Kasserine et Gafsa fermeront leurs portes. Au total, ces trois usines emploient environ 3 500 personnes sous le nom de Groupe Olimpias, un sous-ensemble de Benetton créé pour produire des vêtements, y compris pour des tiers.

La fermeture de l’usine de Sahline, qui emploie 500 salariés, n’est pas encore définitive. Selon M. Sforza, des discussions sont en cours avec le gouvernement tunisien pour explorer des options telles que la vente à des investisseurs ou la relocalisation. Cependant, il a souligné que le maintien de cette activité dépendra de la capacité des autorités à mettre en place des mesures concrètes de soutien à l’investissement. Jusqu’à présent, ces initiatives se limitent à des promesses non concrétisées.

Benetton est présent en Tunisie depuis 2004 avec l’ouverture de l’usine de Monastir, suivie en 2009 par celle de Kasserine et en 2010 par celle de Gafsa. Ces sites produisent des vêtements destinés aux magasins Benetton, mais également pour des tiers, via un réseau d’une centaine d’ateliers.

Cette restructuration révèle une évolution dans la stratégie du groupe, qui souhaite désormais concentrer ses ressources sur des activités à plus forte valeur ajoutée et réduire les risques liés à la gestion directe des sites de production. « Ce plan de rationalisation est indispensable pour garantir notre compétitivité sur un marché de plus en plus exigeant », a expliqué Claudio Sforza.