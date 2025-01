Les défis environnementaux ont été au cœur des débats de la Chaire scientifique de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), qui organisé récemment au siège de l’ALECSO à Tunis, le premier Forum arabe des réseaux d’écoles, de clubs et de chaires scientifiques affiliés à l’organisation.

Le Forum a permis de discuter du rôle des animateurs de jeunesse et de la société civile dans la sensibilisation aux risques de ces changements dans la région arabe.

Les participants au forum ont convenu que la région arabe est l’une des régions les plus arides du monde, en plus de l’élévation du niveau de la mer, qui entraîne l’érosion côtière, l’augmentation de la salinité des terres agricoles, l’érosion des terres habitables et les changements dans les modèles climatiques, en particulier les taux et la répartition des précipitations, qui peuvent conduire à des inondations plus fréquentes et plus graves, et l’augmentation des températures qui exacerberaient les problèmes de santé.

Ils ont souligné que la dégradation des écosystèmes naturels peut également entraîner une perte de biodiversité et avoir un impact négatif sur les services environnementaux.

Tous ces défis environnementaux ont un impact direct sur la stabilité économique et sociale, en particulier dans les régions pauvres et les communautés à faibles revenus.

Ils ont estimé qu’il est devenu nécessaire de mobiliser tous les segments de la société, en particulier les jeunes qui sont actifs dans les organisations de la société civile telles que les clubs Alaskan.

Ils ont souligné que les jeunes générations, en particulier les entrepreneurs, peuvent développer des solutions efficaces et efficientes basées sur des technologies modernes et respectueuses de l’environnement.