Le ministre de la jeunesse et du sport (MJS), Sadok Mourali, a présidé vendredi la cérémonie de clôture de la semaine de fraternité tuniso-algérienne dans le domaine sportif, organisée dans le cadre du programme exécutif de coopération tuniso-algérienne pour les années 2024-2025, issu des travaux du comité technique mixte tuniso-algérien de janvier 2024.

Lors de cette occasion, le ministre a salué les relations exceptionnelles entre les deux pays frères, soulignant que la semaine de la fraternité sportive tuniso-algérienne offre une opportunité aux sportifs des deux nations d’échanger leurs expériences dans le domaine sportif. Le programme a permis l’organisation de séances d’entraînement communes dans diverses disciplines, de matchs amicaux, ainsi que des échanges entre responsables sur les politiques sportives des deux pays.

Il est à noter que la Tunisie, représentée par le MJS, accueille du 22 au 30 décembre une délégation sportive algérienne composée de sportifs, entraîneurs et dirigeants. Le programme inclut des échanges d’expertises, des compétitions sportives, ainsi qu’une participation aux finales du championnat national de natation à la piscine d’El Menzah. En outre, des visites touristiques ont été organisées les 28 et 29 décembre pour faire découvrir certains sites historiques et culturels tunisiens.

La cérémonie a vu la présence de cadres du MJS, de la délégation algérienne composée de 30 membres (sportifs, sportives, entraîneurs et le chef de délégation, Taher Aziz, représentant le secteur sportif algérien), ainsi que de représentants des fédérations tunisiennes de natation, volley-ball, handball et badminton.