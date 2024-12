Le nombre total de projets financés par la direction régionale des affaires sociales à Monastir dans le cadre du programme d’autonomisation économique au titre de l’année en 2024, s’élève à 30 projets, pour un montant global de 408 mille dinars.

La directrice régionale des affaires sociales à Monastir, Mejda Yezidi Khili, a souligné, mardi, à l’Agence TAP que 13 projets d’une valeur de 268 mille dinars, ont déjà été remis à leurs bénéficiaires parmi les catégories démunies et à faible revenu.

Elle a ajouté que 17 autres projets d’une valeur de 140 mille dinars ont été financés dans le cadre du programme d’autonomisation des personnes handicapées.

Les projets en question couvrent divers domaines, dont notamment, la couture, la menuiserie, la peinture, l’installation électrique, la coiffure, la fabrication de pâtisseries, les produits alimentaires, la vente en détail de viande de volaille, l’impression et la vente d’équipements ménagers et électriques, etc.

Il convient de noter que ces projets bénéficient de l’accompagnement de la direction régionale des affaires sociales à Monastir, en collaboration avec d’autres structures et directions régionales telles que l’emploi, l’agriculture et l’artisanat, afin d’en garantir le succès et la pérennité.