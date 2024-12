La Tunisie participe à la 44e session du conseil des ministres arabes des affaires sociales, qui se tient du 22 au 25 décembre 2024 au Bahrein, avec une délégation conduite par le ministre des affaires sociales Issam Lahmar, selon un communiqué publié mardi par le ministère.

Le ministre des affaires sociales a présenté mardi, au cours de cette rencontre de haut niveau une intervention sur ” les familles productrices et le leadership entrepreneurial”, qui a été organisée en concomitance avec la réunion du conseil, en vue d’émettre des propositions communes pour renforcer les capacités des familles productrices et favoriser leur intégration dans le circuit économique.

Cette rencontre a pour objectif d’identifier des solutions arabes communes en vue de commercialiser les produits de l’économie familiale dans les foires arabes et internationales ou à travers une plateforme numérique qui sera lancée dans les pays arabes.

Dans son allocution, le ministre des affaires sociales a souligné que la réalisation du développement global et équitable en vue d’une qualité de vie meilleure dans les pays arabes figure parmi les principaux objectifs et défis de la politique de développement, notamment dans le contexte des mutations socio-économiques rapides que connait le monde.

Il a indiqué que la Tunisie accorde une grande importance au dossier du leadership entrepreneurial à travers l’accompagnement des promoteurs pour assurer la transition vers le secteur formel et l’encouragement de la libre initiative pour hisser le développement et favoriser toutes les conditions du travail décent.

Lahmar a évoqué le projet de l’auto-entrepreneur qui a été lancé récemment en concrétisation des orientations du président de la république en matière de complémentarité entre les secteurs publics et privés, à travers la mise à profit des dispositifs nécessaires à la valorisation du potentiel créatif et la réalisation de l’insertion socio-économique.

Le ministre a passé en revue les réalisations accomplies en Tunisie, notamment en matière de protection de toutes les catégories sociales, illustrées à travers les efforts déployés pour la promotion des législations sur le travail et la protection sociale, l’appui aux petites et moyennes entreprises et l’encouragement de l’initiative privée.

Le programme de cette rencontre de haut niveau dont l’ouverture a été présidée par Oussema Ben Salah El Aloui, ministre du développement social au Royaume du Bahrein a comporté trois séances de travail axées essentiellement sur les politiques d’appui aux familles productrices, la ligue des Etats arabes en tant que structure régionale pour le renforcement des familles productrices et l’entrepreneuriat.