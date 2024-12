Journée de la Presse Sportive : Débat sur le professionnalisme du football tunisien et réformes à venir

L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a organisé ce mardi, à l’occasion de la Journée de la presse sportive, une table ronde “Le professionnalisme dans le football tunisien : entre réalisations et attentes”, en présence de toutes les parties concernées.

Cet événement se tient en marge de la 13e édition du référendum annuel visant à élire les meilleurs sportifs tunisiens de l’année 2024.

Intervenant à l’ouverture des travaux, , président-directeur général de l’agence TAP, Najeh Missaoui, a souligné que “l’organisation de cette journée et du référendum annuel, qui en est à sa 13e édition, coïncide avec le 64e anniversaire de la création de l’agence. Cela s’inscrit dans une série de programmes que l’agence cherche à accomplir en collaboration avec la présidence du gouvernement.”

Il a, également, mentionné plusieurs projets en cours, notamment le programme 2023-2025, la restructuration de la direction générale de la rédaction, la modernisation de plusieurs départements, le développement des carrières des agents, ainsi que la révision du statut général de l’agence pour mieux répondre aux attentes.

Le PDG a, par la même occasion, mis en avant les efforts de l’Agence pour “élaborer un plan ambitieux de marketing de ses produits, renforcer la formation journalistique et administrative, et signer plusieurs partenariats avec des agences de presse internationales telles que Xinhua, ANSA, WAFA et la chaîne TV BRICS.”

S’agissant de la thématique du jour, il a affirmé que “le débat autour du professionnalisme dans le football tunisien, en présence de toutes les parties concernées, est une étape cruciale. Le professionnalisme est essentiel pour le développement du football en Tunisie et pour permettre aux équipes et sélections nationales de briller dans les compétitions continentales et internationales.”

De son côté, le directeur général du sport au ministère de la jeunesse et du sport, Haythem Rebai, a souligné que “cette table ronde coïncide avec l’approche de la publication de la nouvelle loi sur les structures sportives, actuellement en phase finale d’approbation. Ce texte législatif vise à résoudre de nombreuses problématiques liées au sport et au football tunisien grâce à de nouvelles réglementations.”

Rebai a noté que “l’évaluation actuelle du professionnalisme dans le football tunisien révèle des lacunes importantes. Bien que l’expérience du professionnalisme, lancée en 1995, ait produit des résultats positifs, elle a également engendré de nombreuses crises, notamment financières, pour la plupart des clubs. Cela impose, dit-il, la mise en œuvre de réformes concrètes en s’inspirant d’expériences réussies dans d’autres pays.”

Il a annoncé que la nouvelle loi offrira des mécanismes de financement aux clubs pour améliorer leur situation financière. Elle prévoit également de réduire le nombre de clubs professionnels en Ligue 1 à 12 équipes, avec une Ligue 2 professionnelle composée de deux groupes de 12 clubs chacun, tandis que la Ligue 3 adopterait un système semi-professionnel.

De son côté, Chedly Rahmani, membre du Comité de normalisation mandaté par la FIFA pour gérer les affaires de la Fédération tunisienne de football (FTF), a estimé que “le professionnalisme dans le football tunisien souffre d’un vide législatif important. À cela s’ajoutent le manque d’infrastructures et la situation financière précaire de nombreux clubs, exacerbée par des salaires démesurés des entraîneurs et des joueurs, qui dépassent leurs moyens.”

Rahmani a plaidé pour des réformes législatives urgentes pour remédier au chaos actuel, notamment par la création d’une agence dédiée à la gestion et à l’entretien des infrastructures sportives. Il a également insisté sur la nécessité de transformer les clubs en sociétés sportives capables de générer des revenus, tout en renforçant la formation dans les domaines de la finance et du marketing.

Le colloque se poursuit avec des interventions d’experts et de techniciens, et s’achèvera par l’annonce des lauréats du référendum annuel de la TAP pour l’année 2024.