La 5ème édition du “Festival International de théâtre pour enfants Ibn Rachiq” a démarré, lundi soir, à la Maison de la culture Ibn Rachiq, à la Capitale.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présentation d’un spectacle d’animation qui s’intitule “Le petit cirque”, une exposition de marionnettes et une pièce” Les messagers de la paix “du dramaturge Elies Abidi avec la participation de dizaines d’enfants au chant et à la danse.

Organisé du 23 au 29 décembre à la Maison de la culture Ibn Rachiq, à Tunis, ce festival est organisé en partenariat avec la Délégation régionale aux Affaires Culturelles et avec le soutien de l’Etablissement des Festivals. Ce rendez-vous coïncide avec les vacances d’hiver.

Le festival accueille des spectacles représentant la Tunisie, l’Algérie, la Libye, la Syrie, la Palestine et la Chine, a fait savoir Hanen Ben Najem, directrice de la Maison de la culture Ibn Rachiq.

Dans une déclaration à la TAP, Ben Najem a présenté une programmation ciblée composée de nouveaux spectacles et d’ateliers au profit des enfants qui seront encadrés par des spécialistes du 4ème art dont des dramaturges, des professeurs et des techniciens.

Deux spectacles par jour, à 11 h et à 15h, sont au menu, en plus de trois ateliers, à partir de 13h, sur la fabrication des marionnettes et des masques et le dessin de clown. Les enfants apprendront à fabriquer des marionnettes à travers le recyclage des matériaux en vue de les initier à la protection de l’environnement.