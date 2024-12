Plus de 500 enfants tunisiens et Algériens participent, le 11 janvier prochain, à une pièce de théâtre intitulée ” Cartoon d’antan” qui sera présentée au théâtre municipal de Tunis, dans le cadre de la 3ème session du festival de l’enfance de Carthage.

Cette pièce de théâtre, qui a été produite par l’association “le petit secouriste” a pour objectif d’enraciner les nobles valeurs chez l’enfant, a indiqué la présidente de l’association Houda Bédoui, dans une déclaration à la TAP.

Une chorégraphie inspirée des dessins animés cultes ayant contribué à l’éducation et au développement de la personnalité de l’enfant, sera présentée à cette occasion, a-t-elle ajouté.

Elle a précisé que les manifestations culturelles et le théâtre ne sont pas un simple divertissement et permettent de développer la personnalité de l’enfant et ses capacités de communication et de créativité.