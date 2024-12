Devenu une véritable plateforme célébrant l’imaginaire et la créativité artistique, le rendez-vous annuel incontournable attendu par les enfants, les adultes et le grand public, en l’occurrence le Festival international Néapolis de théâtre pour enfants à Nabeul a ouvert ses portes hier, dimanche 22 décembre 2024, pour célébrer sa 37ème édition, qui se poursuivra jusqu’au 29 du mois.

Un grand carnaval a animé les rues de la ville pour en faire une cité vibrante de vie et de joie, avec des spectacles qui au delà, de simples représentations, ont montré que le théâtre est une fenêtre ouverte sur des mondes infinis de rêves et d’histoires.

Reconnu comme le plus ancien festival en Afrique et dans le monde arabe dédié au théâtre pour enfants, cet événement s’est ouvert à la Maison de la Culture de Nabeul, en présence de Najoua Gharbi, Déléguée Régionale des Affaires Culturelles de Nabeul, et d’Akila Betaïeb, Déléguée Régionale des Affaires de la Femme, de la Famille et de l’Enfance. Etaient également présents Mohamed Hédi Chaâbani, Délégué de Nabeul, Hichem Bayoudh, Secrétaire Général de la municipalité de Nabeul, ainsi que les ambassadeurs de la République arabe d’Egypte et de l’Indonésie, en présence d’un large public.

Dans son allocution, Walid Geddi, directeur du festival, a souligné l’importance de cet événement en tant qu’espace dédié aux enfants, “véritable cœur du festival depuis sa création”. De son côté, Nizar Chmengui, Directeur de la Programmation, a mis en avant la diversité culturelle représentée par la participation de 14 pays : la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, l’Égypte, la Palestine, la France, l’Espagne, la Russie, l’Indonésie, Bahreïn, l’Irak, la Hongrie, la Belgique et la Chine. Une diversité qui illustre, a-t-il indiqué, l’ouverture et la vision internationale du festival.

Cette édition 2024, marquant la fin d’une année riche en événements, propose un programme varié durant huit jours pendant les vacances scolaires: des pièces de théâtre, des ateliers artistiques, des activités éducatives et citoyennes, ainsi que des rencontres interactives offrant de nouvelles perspectives aux enfants et aux passionnés de théâtre. Parmi les temps forts, un grand rendez-vous est prévu le 25 décembre 2024 à Yasmine Hammamet, avec une performance exceptionnelle du ballet russe.