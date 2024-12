La deuxième édition du Festival international des films sur les droits humains des mineurs a démarré, dimanche, à la Maison de la Culture “Ibn Khaldoun” de Souk Lahad, dans le gouvernorat de Kebili.

S’étalant sur quatre jours, le festival est organisé par l’association “Actif” (Association Culturelle Tunisienne pour l’Insertion et la Formation) sous le thème “Comportements à risque”, a fait savoir le directeur de la Maison de la Culture, Lassaad Chaabane à l’agence Tunis-Afrique-Presse.

Le festival a pour objectif de sensibiliser les enfants, les adolescents et les parents à l’importance d’éviter et de prévenir les comportements à risque. Le festival est, aussi, une occasion pour connaitre l’attitude à adopter face aux comportements à risque, à l’instar de la toxicomanie, l’alcool, le tabagisme, les jeux dangereux etc.

Au programme de cette deuxième édition, plusieurs films étrangers sur les droits de l’Homme et destinés aux trois catégories d’âge suivantes: de 7 à 10 ans, de 11 à 14 ans et de 15 à 18 ans.

Parmi les films programmés, les courts métrages turc “Black Bird” et libanais “Running with the Turtle” et du documentaire jordanien “Handi’s Colors”.

La première édition de ce festival s’est déroulée du 20 au 23 décembre 2023, dans les 24 gouvernorats à l’initiative de l’association “Actif” et en collaboration avec les ministères des Affaires culturelles, de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, le Centre national pour le cinéma et l’image (CNCI).