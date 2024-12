La société « Ooredoo » Tunisie vient d’annoncer le renouvellement de son contrat de sponsoring avec le Club Africain en signant un nouveau partenariat.

Lors de la cérémonie, Mansoor Al-Khater, directeur général d’Ooredoo Tunisie, a signé l’accord de renouvellement en présence de Hichem Dkhil, président du Club Africain, ainsi que des membres du club et des représentants des médias.

Mansour Al-Khater a déclaré, à l’occasion de la signature de ce partenariat, que le Club Africain est un club prestigieux, reconnu pour ses succès dans le sport national. « Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec ce club historique, avec lequel nous avons une relation stratégique qui dure depuis 18 ans », a-t-il souligné.

Il a précisé qu’Ooredoo soutient le club dans divers domaines technologiques et qu’une série de surprises attend les supporters dans les mois à venir, grâce au soutien économique d’Ooredoo au club, notamment à travers « CA MOBILE » dans sa nouvelle version. Cela permettra aux fans de rester connectés au club, de suivre ses actualités et de mieux communiquer avec lui.

Mansoor Al-Khater a également insisté sur le fait qu’Ooredoo soutient le sport et les sportifs en Tunisie, et qu’elle a toujours été pionnière dans le soutien à diverses associations sportives, dans le but de stimuler la concurrence entre les clubs nationaux.

« Le programme Ooredoo Tunisie vit le sport’ est une partie essentielle de notre stratégie. Le Club Africain est riche de ses supporters, et un club qui a des fans comme ceux du Club Africain n’a pas de souci à se faire », a-t-il ajouté.

Pour conclure, Mansoor Al-Khater a exprimé ses vœux de succès et de réussite au Club Africain dans ses engagements futurs.