Les débats dans le cadre de la réunion du Comité technique spécialisé n°8 relatif à la fonction publique, la décentralisation, la gouvernance locale et le développement urbain, relevant de l’Union africaine (UA), tenue à Tunis, du 16 au 20 décembre 2024, ont donné lieu à recommandations qui seront soumis aux ministres des pays africains participants, a déclaré, vendredi, à l’agence TAP, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Habib Abid.

Il s’agit de fournir des ressources financières et humaines en matière de gouvernance et d’urbanisme et d’adapter les comités aux stratégies de l’UA et des pays de la région.

Les participants ont appelé à redoubler d’efforts pour la ratification de la Charte africaine et la mise en oeuvre des recommandations de la première édition du Congrès Urbain Africain à Addis-Abeba sur le développement de l’aménagement urbain.

En ce qui concerne le développement urbain et l’habitat, Habib Abid a indiqué que les participants ont appelé à l’accélération du transfert de ce dossier qui relevait du Département Affaires politiques, Paix et Sécurité au Département de l’ Infrastructure et de l’Energie avec une garantie de mettre à disposition les ressources financières et humaines nécessaires.

Concernant la Charte africaine, les participants ont souligné l’importance d’un accompagnement de tous les pays africains membres de l’UA pour l’adoption des deux chartes sur le développement de l’aménagement urbain, celle adoptée lors du Forum Urbain Africain et celle relative à la décentralisation et au développement urbain, recommandant l’organisation de campagnes de sensibilisation destinées au public sur l’importance d’adopter ces deux chartes.

Pour mémoire, la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local a été adoptée par l’Union africaine en 2014. Cependant, malgré cette adoption, seuls 17 des 55 États membres de l’UA l’ont signée, et seulement six l’ont ratifiée jusqu’à présent.

Quant à la Charte africaine sur le développement de l’aménagement urbain, elle a été adoptée à Addis-Abeba lors du Forum Urbain Africain (4-6 septembre 2024).

Cette charte met l’accent sur l’importance de l’urbanisation durable pour la transformation structurelle de l’Afrique et reconnaît que les zones urbaines et les villes africaines doivent être planifiées, gouvernées et gérées de manière à devenir des moteurs de la croissance économique, de l’inclusion sociale et du développement durable. Elle souligne les différents défis dont ceux relatifs aux infrastructures, la pénurie de logements, les établissements informels, la dégradation de l’environnement, les inégalités sociales et les disparités économiques.

Elle rappelle les engagements pris dans diverses déclarations et programmes internationaux et régionaux, et appelle à exploiter la force transformatrice de l’urbanisation pour réaliser la vision de l’Agenda africain 2063.