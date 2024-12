Au cours des onze premiers mois de 2024, la balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de 1347millions de dinars (MD), contre un déficit de 719,2 MD durant le même période de l’année précédente, a indiqué l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) dans son bulletin mensuel.

Le taux de couverture est de l’ordre de 121,3% à fin novembre 2024, contre 89,5% à fin novembre 2023.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 25,6%, pour s’établir à 7685,6 MD, alors que les importations ont baissé de 7,3%, pour atteindre 6338,6 MD.

L’excédent enregistré est essentiellement le résultat de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+45,2%) et des dattes (+27,5%)d’une part et de la régression des importations du sucre (-27,5%) et des céréales (-16,5%), d’autre part .

Augmentation de 25,6% des exportations alimentaires

Les exportations alimentaires ont augmenté de 25,6% pour s’établir à 7685,6 MD, représentant 13,5% du total des exportations.

S’agissant des exportations de l’huile d’olive, elles se sont élevées, au cours des 11 premiers mois de l’année 2024, à 4456,2 MD, avec une part de 58% par rapport aux exportations alimentaires, contre 3068 MD jusqu’à fin novembre 2023, avec une part de 50,1%.

“Avec 58% des exportations alimentaires, l’huile d’olive demeure un trésor économique national.”

Le prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive a atteint 26,06 dinars/kg, enregistrant une croissance de 46,1% par rapport à l’année précédente.

Cette hausse des prix à l’exportation a également concerné les agrumes (23,7%), les produits de la pêche (7,4%), et les dattes (2,8%), par rapport à la même période de l’année précédente.

Baisse de 7,3% des importations alimentaires

Les importations alimentaires ont baissé de 7,3% pour atteindre 6338,6MD, représentant 8,6% du total des importations.

La valeur des importations des céréales sont de l’ordre de 3054,1 MD, à fin novembre 2024, enregistrant une régression de 16,5% par rapport à fin novembre 2023.

La part de ces importations est de 48,2% du total des importations alimentaires enregistrées à fin novembre 2024 contre 53,5 % au cours de la même période de l’année précédente.

“Réduire les importations tout en valorisant les produits locaux, c’est le pari réussi de la balance alimentaire.”

L’ONAGRI a précisé que ces achats ont été consacrés principalement à l’achat du blé, dont la valeur a atteint 1869,8 MD, représentant 61,2% des importations des céréales. Les prix à l’importation des produits céréaliers ont enregistré une baisse variant entre 15% et 23%. Il s’agit d’une baisse des prix à l’importation du blé dur (-15,3%), du blé tendre (-19,4%), de l’orge (-23%) et du maïs (-21,5%).

Il en est de même pour le prix des huiles végétales (-13%) et du lait et dérivés (-2,9%) contre une hausse de (+4%) pour le sucre.

Le déficit de La balance commerciale globale du pays est déficitaire, à fin novembre 2024, de 16764,5 MD, contre un déficit de 16539,2 MD, à fin novembre 2023, soit une hausse de 1,4%.

“Quand l’excédent alimentaire contribue à alléger le déficit global, c’est toute l’économie qui en profite.”

L’excédent de la balance commerciale alimentaire a contribué à alléger le déficit de la balance commerciale globale de 8,0%.

Le total des importations s’est établi à fin novembre 2024 à 73821, 4 MD. Les deux groupes de produits celui de l’énergie et celui des matières premières et demi-produits ont représenté ensemble 51,6% des importations totales du pays. Les importations alimentaires ont représenté 8,6% des importations totales.

En contrepartie, le total des exportations a atteint 57056,9 MD à fin novembre 2024. Les exportations alimentaires ont représenté 13,5% des exportations totales.

En bref :

Excédent de la Balance Commerciale Alimentaire en 2024