La commission des finances auditionne le ministre de l’Agriculture sur le projet DINAMO pour le nord-ouest

La commission des finances et du budget à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP)a décidé d’auditionner le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh au sujet du projet de loi relatif à l’adoption d’un accord financier entre la Tunisie et le Fonds international de développement agricole(FIDA).

Cet accord vise à financer le projet intégré « DINAMO » pour la petite agriculture de montagne dans le nord-ouest.

La commission a examiné, mercredi 11 décembre 2024, avec des représentants du ministère de l’Agriculture, le projet de loi relatif au « DINAMO » signé le 12 juillet 2024 et dont l’adoption a été reportée.

Les représentants du département de l’agriculture ont souligné l’importance de ce projet pour améliorer l’indice de développement dans les petites régions montagneuses du nord-ouest en créant une dynamique économique et sociale intégrée dans ces zones. Il s’agit, également de renforcer les compétences des habitants pour lutter contre les changements climatiques, selon un communiqué publié, jeudi, par l’ARP.

Ils ont, à ce propos, signalé l’absence d’harmonisation entre les composants du projet et les dispositions de la loi de finances de 2025, en particulier, en ce qui concerne les mesures relatives aux lignes de financement pour la construction des citernes domestiques (majel)et l’intégration des petits agriculteurs et éleveurs.

La commission des Finances et du budget a approuvé, d’autre part, le projet de loi portant approbation de l’accord de crédit signé le 13 juin 2024 entre la Tunisie et la Banque africaine de développement (BAD), qui gère le Fonds stratégique pour le climat (FSC), pour contribuer au financement du projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés de la Tunisie (PARFD), dans les gouvernorats de Béja, Siliana et Bizerte.

Les représentants du ministère ont présenté un exposé sur les composants du projet, son coût, son rôle dans la promotion de l’agroforesterie dans les gouvernorats de Béja, Siliana et Bizerte, ainsi que dans le renforcement des mécanismes de protection des forêts contre les incendies et la généralisation des variétés de plantation résistants aux parasites et au changement climatique.

La commission a également approuvé le projet de loi portant approbation du contrat de financement, conclu en date du 13 juin 2024, entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour contribuer au financement du projet de dédoublement de la route nationale 13 reliant les gouvernorats de Kasserine et Sfax, passant par Sidi Bouzid et Kairouan. Selon les données présentées lors de la séance consacrée à l’examen de l’accord de prêt, les représentants du ministère de l’économie et de la planification ont expliqué que ce projet est financé dans une première phase par la Banque mondiale (BM).Ils ont ajouté que ce prêt s’inscrit dans le cadre de l’achèvement du programme des corridors stratégiques, qui relient les gouvernorats intérieurs aux pôles économiques côtiers afin de réduire les disparités régionales grâce au développement de l’infrastructure entre les régions.

Les députés ont appelé à ce que le projet concerne d’autres gouvernorats, tels que Mahdia.