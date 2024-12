Zaghouan : 2,6 millions de dinars investis pour combattre la pénurie d’eau potable

La société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a consacré une enveloppe de 2,6 millions de dinars pour la réalisation de quatre projets de forage de puits à Zaghouan, en proie à une pénurie d’eau potable.

Le chef du district régional de la SONEDE, Béchir Hechmi, a indiqué à l’Agence TAP que des travaux d’une valeur de 1,1 millions de dinars seront menés pour réaliser quatre puits profonds et assurer l’électrification et l’équipement d’autres puits, outre la création de deux puits dans la région Bent Saidane à El Fahs pour renforcer les ressources hydriques à El Fahs et Zaghouan.

Un montant de 500 mille dinars sera consacré à la création d’un puits à Ain Haroun à Zaghouan, outre la réalisation de deux puits profonds aux complexes Oued Ezzit-Bouslim-Bou Achir et Zriba-Jradou-Ain Batria (1 million de dinars). Les travaux seront entamés, au début de l’année 2025.