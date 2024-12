l’Association Tunisienne de Permaculture organise le 7 décembre 2024, à La Marsa, une journée exceptionnelle de « Makelti Tounsya » (Je mange tunisien) dédiée à la célébration des produits laitiers tunisiens.

Cet événement a pour objectif de sensibiliser le grand public, les médias, et les intervenants dans ce domaine à l’importance des circuits courts et de la consommation responsable, tout en mettant en lumière les principes de la permaculture, une approche holistique et durable de l’agriculture.

Au programme de la journée figurent notamment, une conférence sur les produits laitiers tunisiens et leur rôle dans une alimentation saine et locale, une exposition photographique ayant pour thème “Plongée dans la diversité culinaire tunisienne et les pratiques agricoles en permaculture” et une projection documentaire: « Fesquia, source de résilience»: l’eau à Djerba et les

fesquia.

L’association qui s’est donnée pour mission notamment, d’œuvrer pour la valorisation des produits locaux et la promotion de l’agriculture durable lance à cette occasion, un manifeste et d’une pétition pour soutenir la transition de la Tunisie vers des systèmes agricoles basés sur la permaculture.

Selon l’association, avec 90 % des produits consommés en Tunisie sont importés.