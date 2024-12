Un marché éco-solidaire “Le temps des fêtes”, visant à promouvoir et encourager les PME et les créateurs de produits artisanaux et naturels, sera organisé du 6 au 8 décembre courant, au Centre culturel et sportif de la jeunesse d’El Menzah 6.

Des artisans venant de différents gouvernorats participeront à ce marché pour représenter le terroir de leurs régions. Il s’agit de la grenade de Testour, la rose de Kairouan, l’huile d’olive Oueslati, le miel de Kairouan, les dattes de Tozeur, l’harissa, les épices et hydrolat de fleurs d’Oranger de Nabeul, les fromages de Béja…

Organisé par Expo Events, ce marché a, aussi, pour but de sensibiliser le public à un nouveau mode de vie sain et équilibré, en consommant des produits naturels et à la préservation de l’environnement.

Au programme de ce marché, des shows cooking et des ateliers impliquant les visiteurs. Il s’agit d’un atelier de fabrication de bougies gourmandes (du 6 au 8 décembre), un atelier de macramé (7 au 8 décembre), un atelier de poterie (8 décembre), un atelier de sensibilisation au recyclage et au bricolage (7 décembre), un atelier de jardinage (du 6 au 8 décembre). Des jeux éducatifs de sensibilisation à l’alimentation saine sont, aussi, prévus du 6 au 8 décembre. Au programme aussi, un atelier dédié à la fabrication de boules énergétiques pour des goûters sains (6 et 7 décembre) et de biscuits sans sucre (8 décembre).