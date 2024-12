Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a déclaré qu’une réunion aura lieu avec les exportateurs de l’huile d’olive et les banques pour faciliter le financement et la promotion de la saison oléicole 2024-2025.

Dans le cadre du suivi de la saison oléicole à Kairouan, Ben Cheikh a noté que cette réunion vise à alléger les défis financiers auxquels sont confrontés les professionnels du secteur et à apporter une dynamique au marché.

Réuni avec les autorités régionales, Ben Cheikh a passé en revue les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs et les propriétaires des huileries à Kairouan. Il s’agit des problèmes liés à la récolte, à la baisse des prix et autres difficultés de financement.

Le ministre a rappelé, à cette occasion, les mesures prises, notamment l’augmentation de la subvention du stockage de l’huile pour les agriculteurs et propriétaires des huileries.

Il a souligné que cette subvention vise à encourager le stockage dans les entrepôts de l’office national de l’huile et les propriétaires des huileries jusqu’à ce que les indices mondiaux s’améliorent.