Des journées de sensibilisation à l’entrepreneuriat privé ont démarré, mercredi, dans la délégation de Médenine-nord au profit des jeunes porteurs d’idées de projets.

Ces journées visent à présenter les incitations administratives et financières fournies par les institutions de financement et d’accompagnement en faveur des diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle désirant lancer leurs propres projets, a indiqué à l’Agence TAP, Sonia Mezher, responsable régionale d’encadrement.

Des jeunes entrepreneurs ont, à cette occasion, passé en revue les idées de leurs projets dont divers domaines tels que la production des pesticides, la transformation du bois et l’ameublement ainsi que l’apprentissage en ligne des personnes porteuses de handicaps.

Ces journées de sensibilisation se poursuivront dans toutes les délégations de Médenine, jusqu’au 11 décembre.