Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, en fin de matinée, le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid.

La réunion a été l’occasion de mettre l’accent sur la nécessité de fournir un stock stratégique des différents produits de base afin de maîtriser les prix et contrer par ricochet les plans des grands spéculateurs. Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a tenu à souligner que parmi les attributions confiées au département du Commerce et du développement des exportations figure le contrôle total et rigoureux des circuits d’importation afin de faire obstacle aux spéculateurs plutôt soucieux du gain et du profit au dépens de la santé du citoyen.

Le président de la République a par ailleurs indiqué que l’office du commerce de Tunisie (OCT) est habilité à l’importation sur la base de règles claires et dans le cadre de la pleine et totale transparence.

Autant nos exportations obéissent au contrôle rigoureux des pays de destination, autant nos importations doivent à leur tour répondre aux mêmes sources de rigueur et de vérification, a insisté le chef de l’Etat.

Plus de tolérance envers ceux qui s’acharnent à nuire à la santé des citoyens en usant de manœuvres détournées dans le dessein de changer la date de validité d’un produit ou l’emballage des produits dont la source est inconnue, a-t-il averti.