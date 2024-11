La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a appelé à accélérer la préparation du dossier juridique nécessaire à la régularisation de la situation foncière du Palais de Marbre -palais Skanès-, à le compléter par un plan d’aménagement urbain spécifique et à présenter un projet culturel intégré qui sera mis en œuvre dans ce monument une fois sa restauration achevée.

Lors d’une séance de travail consacrée à l’examen des mécanismes de régularisation de la situation foncière actuelle du Palais Skanes à Monastir, ainsi qu’aux problématiques liées à son infrastructure, Amina Srarfi a souligné l’importance historique et architecturale exceptionnelle de ce monument, témoin d’une période clé de l’histoire contemporaine de la Tunisie. Elle a également insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts des parties prenantes, au niveau local et national, en collaboration avec la société civile, afin de faire du Palais de Marbre une destination culturelle et touristique privilégiée, informe le ministère sur sa page officielle.

Présidée par la ministre des affaires culturelles et le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, la séance a permis de clarifier la situation foncière du monument auprès de toutes les parties concernées, de définir les missions et les responsabilités, et d’entamer les démarches nécessaires dans les plus brefs délais.

La séance de travail s’est tenue hier lundi en présence de cadres du ministère des affaires culturelles, ainsi que de représentants de la Société d’études et d’aménagement de Skanes-Monastir, et des ministères des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, de l’Equipement et de l’Habitat, de l’Environnement, de l’Agriculture, du Tourisme, ainsi que de la municipalité de Monastir.