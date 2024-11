Des rencontres dédiées à la plasturgie se tiendront le 26 novembre courant, à la Fondation Tunisie pour le Développement, au Kram dans la banlieue nord de Tunis, a fait savoir, vendredi, l’Ambassade de France en Tunisie.

Organisées par Business France, en collaboration avec l’Association Tunisienne des Industriels de la Plasturgie (ATIP), ces rencontres ont pour objectif de renforcer les liens entre la France et la Tunisie dans les métiers de la plasturgie et de faire le point sur les besoins de la filière.

Destinées aux entreprises industrielles tunisiennes et étrangères de la filière, implantées en Tunisie, ces rencontres visent, aussi, à partager les nouvelles technologies dédiées et de mettre en lumière les solutions transverses (décarbonation, digitalisation des process, etc.) dans le cadre de l’industrie du futur.

Les rencontres comprennent, aussi, la présentation de la ligne de crédit française pour les PME Tunisiennes (SER – Ambassade de France) et un moment de networking avec les acteurs et l’écosystème industriel présent.

Les expertises participantes proviennent de la PLASTICS VALLEE, qui regroupe en France la plus forte concentration d’entreprises spécialisées dans le plastique en Europe. Ce cluster compte le pôle de compétitivité PLASTIPOLIS et regroupe 3200 entreprises, ainsi que l’incubateur PlastiCampus, labellisé Campus des métiers et des qualifications d’excellence.