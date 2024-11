La Semaine des Forêts Tunisiennes a été officiellement inaugurée, mardi, 19 novembre 2024, à Tunis, par le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh et en présence du ministre de l’Education, Noureddine Nouri et le directeur général des forêts, Mohamed Naoufel Ben Haha.

Organisée du 19 au 21 novembre 2024, la Semaine des Forêts se tient à la Cité des Sciences sous le slogan “Nos forêts vivent grâce à nous… La Tunisie verdie par nos mains”.

Les organisateurs de l’événement tiendront une série de séminaires abordant plusieurs sujets relatifs à l’état de lieu et aux perspectives futures du secteur forestier, ainsi qu’à l’investissement dans le domaine forestier et le partenariat avec le secteur privé.

Ils traiteront, également, la restauration des écosystèmes forestiers, la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.

Selon les données statistiques, les forêts et les pâturages couvrent 5 millions d’hectares, dont 1 million d’hectares de forêts et 4,5 millions d’hectares de pâturages naturels, y compris les zones de croissance des plantes médicinales.

La population qui avoisine les forêts et les pâturages s’élève à un million de personnes, représentant 8 % de la population totale et 23 % de la population rurale.

Les ressources forestières contribuent à hauteur de 30% au revenu annuel par habitant.

Les forêts tunisiennes jouent un rôle important dans le stockage d’importantes quantités de gaz à effet de serre, en particulier, le dioxyde de carbone, avec environ 1,5 tonne/ha/an dans les forêts de moins de 20 ans et jusqu’à 11 tonnes/ha/an pour les forêts âgées de plus de 20 ans.

La Tunisie prévoit, à travers sa stratégie de développement forestier et les objectifs du Programme des forêts, de restaurer les écosystèmes forestiers et de valoriser de manière durable les produits forestiers tout en améliorant la gouvernance de la gestion du secteur forestier.