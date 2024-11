Mme Katsura Miyazaki, Vice-présidente Exécutive Sénior de la JICA a effectué une visite officielle les 14 et 15 novembre 2024 en Tunisie. Durant cette visite, Mme Miyazaki s’est entretenue avec de hauts responsables du gouvernement tunisien : S.E.M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères et des Tunisiens à l’Etranger, S.E.M. Ezzedine Ben Cheikh, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, S.E.M. Samir Ben Abdelhafidh, Ministre de l’Economie et de la Planification et S.E. Mme Fatma Thabet Chiboub, Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Les rencontres ont porté sur les perspectives de développement de la coopération entre la JICA et les autorités tunisiennes dans divers domaines et aussi sur le suivi de la conférence TICAD 8 qui s’est tenue en 2022 en Tunisie. “Notre appui inclut le développement des infrastructures, la gestion des ressources en eau, le renforcement des capacités dans divers domaines dans le but d’améliorer la qualité de la croissance et de contribuer au développement socio-économique en Tunisie”, a affirmé Mme Miyazaki.

La vice-présidente de la JICA a également visité quelques sites de grands projets réalisés dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise en Tunisie, à l’instar du Pont Radès-La Goulette, la Gare de Tunis, la Centrale Electrique de Radès et le projet d’Amélioration de la desserte en eau dans les milieux urbains, où elle a pris connaissance de l’importance de ces projets et de leur impact socio-économique sur la vie des citoyens tunisiens.

A noter que la JICA célébrera, en 2025, le 50ème anniversaire de son existence en Tunisie. Depuis 1975, elle a toujours été engagée auprès des autorités tunisiennes pour les accompagner dans le développement des secteurs à haute priorité, à savoir les infrastructures, l’eau, l’énergie, le transport, le renforcement des capacités des ressources humaines, etc.