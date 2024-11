Un mémorandum d’entente de coopération en matière d’investissement direct, a été signé, samedi, entre la Tunisie et l’Arabie saoudite à l’occasion de la visite en Tunisie du ministre saoudien de l’Investissement , Khaled Bin Abdulaziz al-Faleh.

Ont procédé à la sigature de ce mémorandum le ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et le responsable saoudien en visite de travail en Tunisie.

Le mémorandum vise à consolider les relations entre les deux pays en matière d’investissement direct en favorisant l’exploration des opportunités qui se présentent et en œuvrant à les concrétiser, a indiqué Abdelhafidh. Il a aussi pour objectif de renforcer la coordination entre les deux pays en échangeant les données relatives au climat des affaires et de l’investissement et en intensifiant l’organisation d’événements et de visites entre les secteurs privés des deux pays.

Pour sa part, le ministre saoudien a mis l’accent sur la solidité des relations bilatérales et la grande volonté de les consolider davantage, affirmant la détermination des deux parties à élever la coopération économique au niveau d’un partenariat stratégique.

Il a considéré que le mémorandum signé ouvrira de nouveaux horizons pour renforcer et diversifier les investissements saoudiens en Tunisie, d’autant plus que le pays connaît aujourd’hui une grande dynamique de réforme dans tous les secteurs, notamment le domaine de l’investissement et des affaires, ce qui constitue un terrain favorable à un partenariat prometteur entre les deux pays.